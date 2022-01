Anderlecht s'intéresse désormais à un international sud-africain

Le RSCA souhaite se renforcer au milieu de terrain et aurait coché le nom d'un international sud-africain évoluant au pays.

Teboho Mokoena (24 ans) serait sur les tablettes du RSC Anderlecht, croit savoir le Daily Sun. Cet international sud-africain évolue depuis le début de sa carrière professionnelle à SuperSport United, où il a engrangé 156 matchs (15 buts, 17 assists). Mokoena est un milieu central polyvalent, au profil plutôt box-to-box que purement offensif ou défensif. Il était déjà suivi par Anderlecht l'été dernier, sans approche concrète.

International sud-africain, Mokoena compte 15 caps pour les Bafana Bafana pour 3 buts, et a notamment marqué 2 buts lors des qualifications pour le Mondial 2022. L'été dernier, il participait aux Jeux Olympiques avec l'Afrique du Sud, titulaire lors des trois matchs de poules et marquant face à la France. D'après la presse locale, Anderlecht aurait mis 1,2 million d'euros sur la table pour s'attirer ses services, mais les Mamelodi Sundowns seraient prêts à mettre plus.