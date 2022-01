Le Barça éliminé en Coupe du Roi, Ansu Fati sort en larmes

Le FC Barcelone a été éliminé ce jeudi soir par l'Athletic Bilbao, mais l'image du soir restera la sortie sur blessure d'Ansu Fati.

Tenant du titre, le FC Barcelone a pris la porte dès les 8es de finale en Copa del Rey. Les Blaugrana, rapidement menés sur un but d'Iker Muniain (2e), ont répondu via leur nouvelle recrue Ferran Torres (20e), mais ont ensuite vu l'Athletic Bilbao prendre l'avantage à quelques minutes de la fin du temps règlementaire (Martinez, 86e, 2-1).

Pedri arrachera l'égalisation et les prolongations dans le temps additionnel (2-2, 90e+3), mais le Barça s'inclinera finalement sur le second but de Muniain à la fin de la première période des prolongations (105e+1). Et à la 95e minute, catastrophe pour les Catalans : Ansu Fati s'est blessé seul sur une course. La pépite de la Masia est sortie en pleurs, et on craint à nouveau une lourde blessure pour celui qui a déjà été absent un an ...