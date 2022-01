Trois joueurs du Standard incertains pour la réception du Club de Bruges

Ce dimanche, le Standard de Liège recevra le Club de Bruges lors de la 23ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner ne pourra peut-être pas compter sur l'ensemble de son groupe pour la réception du Club de Bruges dimanche à Sclessin. "Nous avons eu une petite frayeur avec Jackson Muleka qui a dû quitter l'entraînement il y a quelques jours. Il a ressenti une douleur à l'adducteur, et même si ça va mieux, nous sommes toujours en attente d'une confirmation de diagnostic. Il est donc incertain ce week-end tout comme Cimirot qui a eu de nouveau un problème avec son mollet. Sa douleur part puis revient. Nous allons pousser un peu plus loin les investigations pour connaître l'origine de ses problèmes. Nous n'avons toujours pas trouvé la solution, et il va se rendre au CHU pour des examens poussés", a confié le coach des Rouches avant d'évoquer l'une de ses nouvelles recrues absentes au Clasico.

"Joachim Van Damme est de retour à l'entraînement de manière progressive. Nous attendons une confirmation quant au fait de savoir s'il pourra jouer contre Bruges par rapport à ses tests Covid-19. Il a un taux résiduel de positivité et du coup, il faut voit avec le médecin de la Pro League s'il est autorisé à jouer. Et évidement, Merveille Bokadi est suspendu", a souligné le technicien franco-slovène en conférence de presse.