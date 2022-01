Vincent Kompany, Timmy Simons, Thomas Vermaelen: La nouvelle génération des entraineurs belges

Ce vendredi, nous apprenions la retraite sportive de Thomas Vermaelen, qui devient membre du staff des Diables Rouges. L'ancien capitaine des Gunners n'est pas le premier à faire ce choix et, comme l'a souligné Vincent Kompany, il ne sera certainement pas le dernier.

Vincent Kompany, Nicolas Lombaerts, Thomas Vermaelen, Timmy Simons ou encore Jean-François Gillet, Steven Defour et Laurent Ciman, de plus en plus d'anciens Diables Rouges se reconvertissent dans une carrière d'entraineur. Un choix souligné et apprécié par Vincent Kompany ce vendredi.

L'ancien capitaine des Diables et de Manchester City reste évidemment l'exemple le plus connu de ces dernières années. Après une courte période en demi-teinte en tant que joueur-entraineur, Vincent Kompany construit, petit à petit, une équipe qui se bat aujourd'hui pour les trois premières places. Véritable légende à Anderlecht, l'ancien défenseur central démontre petit à petit ses qualités à savoir diriger une équipe, ce qui lui était reproché à ses débuts.

Timmy Simons, l'autre ancien Diable devenu entraineur principal en Pro League

Avec Vincent Kompany, ils sont, à l'heure actuelle, les deux seuls anciens Diables Rouges à officier en D1A en tant que T1. Alors que l'arrivée de l'actuel entraineur des Mauves a été prévue et encadrée dans un projet bien précis, celle de Timmy Simons relève plutôt du hasard, surtout en termes de timing. L'ancien milieu de terrain termine sa carrière de joueur dans son club de coeur en 2018, au Club de Bruges. Il devient alors l'entraineur adjoint d'Ivan Leko, avant de rejoindre le staff de l'académie. Il quitte alors les Blauw&Zwart en avril 2020 pour rejoindre Zulte Waregem, où il est l'adjoint de Francky Dury. Mais suite à l'éviction de ce dernier en décembre dernier, Timmy Simons devient l'entraineur principal de Zulte, avec Davy De Fauw pour l'épauler. 17e lors de son arrivée, l'Essevee est aujourd'hui sorti de la zone rouge, et reste sur un 6/6.

Steven Defour et Jean-François Gillet, le retour aux sources

En octobre 2020, Steven Defour s'engage librement au KV Malines, là où tout a commencé pour lui, 17 ans plus tôt. Après une dernière saison où il dispute seize rencontres, l'ancien joueur de Genk, de l'Antwerp, d'Anderlecht et du Standard intègre le staff de Wouter Vrancken. Lui aussi avait déclaré vouloir rester dans le monde du football afin de transmettre son expérience d'une autre manière aux Malinois.

Autre exemple, celui de Jean-François Gillet. Tout comme Steven Defour et Vincent Kompany, l'ancien gardien a terminé sa carrière de joueur là où tout a commencé, au Standard. Après un dernier passage de cinq ans et 44 rencontres pour les Rouches durant cette période, Jean-François Gillet intègre le staff du Standard en tant qu'entraineur des gardiens après avoir passé ses diplômes d'entraîneur UEFA A.

Nicolas Lombaerts et Laurent Ciman, les exemples moins connus

Cette saison, Nicolas Lombaerts a également rejoint ce cercle. Formé au Club de Bruges, celui qui a joué pendant dix ans au Zenit Saint Petersbourg a terminé sa carrière de joueur à Ostende, avant de rejoindre le staff d'Hein Vanhaezebrouck à La Gantoise, là où il a effectué ses débuts en professionnel, cette saison. Avec Danijel Milicevic, lui aussi ancien Gantois, ils assistent Vanhaezebrouck avant de, peut-être, prendre la relève dans le futur.

Quant à Laurent Ciman, il remplace Patrice Bernier le 21 février dernier et est nommé entraineur adjoint de l'Impact Montréal, le club qu'il a rejoint à son départ du Standard en 2015 afin de faire profiter sa fille des meilleurs soins de santé. Désireux d'apporter sa pierre à l'édifice au club qui a su accueillir sa famille, Ciman est directement contacté par le directeur sportif de l'Impact, un certain Olivier Renard.

Thomas Vermaelen, loin d'être le premier, ni le dernier

Thomas Vermaelen n'est donc pas le premier Diable de cette génération à rester dans le monde du football après sa carrière professionnelle. Auteur d'une très belle carrière malgré de récurrentes blessures, le défenseur formé au Beerschot a encore démontré lors du dernier championnat d'Europe, notamment face au Portugal, qu'il n'avait rien perdu de sa superbe. Il s'agit évidemment d'un excellent atout pour encadrer la nouvelle génération de défenseurs qui frappe à la porte de l'équipe nationale. Il sera présent au Qatar avant de, peut-être, se voir proposer un contrat de plus longue durée, ou de rejoindre Kompany, Simons et les autres dans notre plat pays, éventuellement au Beerschot.