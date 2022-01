Brian Priske : "Nous commençons à montrer nos vraies qualités"

Le coach de l'Antwerp s'est montré confiant avant de recevoir Saint-Trond.

Dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws, le Danois a préfacé la rencontre qui l'attend lui et ses hommes face aux Trudonnaires, qui avaient d'ailleurs crée la sensation en s'imposant face aux Anversois en novembre dernier. "J'ai toujours la même image de cette équipe. Ils jouent encore au football exactement de la même manière. Seulement, ils ont perdu Suzuki et Konaté est à la CAN."

Le Great Old est dans une bonne passe, avec 6 points sur 6 depuis le début de la seconde partie de saison."Cette semaine (de pause hivernale, ndlr) nous a certainement fait du bien. Nous nous sommes bien entraînés, nous avons passé plus de temps en tant que groupe. On a besoin de moments comme ça dans une équipe. On commence à voir les vraies qualités de l'Antwerp."

La période qui arrive sera déterminante pour l'Antwerp, qui devra ensuite jouer Gand, Courtrai et l'Union. L'occasion pour Priske d'appliquer une certaine rotation au sein de son noyau ? "C'est sûr qu'il faut un peu de changement de temps en temps. Avec le programme qui nous attend, je devrai faire des choix. Mais je ne vais sûrement pas appliquer de la rotation juste pour le principe d'en appliquer. Je suis attentif à ce que je vois sur le terrain, durant l'entraînement et chez l'adversaire. Des fois dans certains matchs nous pouvons avoir besoin de profils différents."