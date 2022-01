Les Diables Rouges disputeront un match amical le 26 mars

L'Union belge de football (URBSFA) a annoncé la nouvelle ce mardi.

Les Diables Rouges disputeront un match de préparation contre l’Irlande à Dublin le samedi 26 mars prochain. Ce match amical contre l’Irlande "s’inscrira dans le cadre du centième anniversaire de la fédération irlandaise de football", a précisé l’URBSFA dans son communiqué.

Dans leur histoire, la Belgique a affronté 11 fois l’Irlande pour un bilan de six victoires, quatre partages et une défaite. La dernière confrontation entre les deux nations remonte à la phase de poules de l’Euro 2016. La Belgique s’était imposée 3-0 avec un doublé de Romelu Lukaku et un but d’Axel Witsel.