Les Diables Rouges peuvent perdre leur place de n°1 mondiaux ce soir

Les Diables pourraient finalement perdre leur place de n°1 mondiaux, qu'ils occupent depuis maintenant plus de trois ans.

Cela paraît fou, mais la Belgique est n°1 mondiale au classement FIFA depuis septembre 2018, soit trois ans et plus de trois mois désormais. Un ranking parfois encombrant, car il n'a été assorti d'aucun trophée, malgré deux Ligues des Nations et un Euro disputés depuis l'accession à ce "trône" fictif. Mais ce jeudi soir, les Diables Rouges pourraient finalement voir ce poids tomber de leurs épaules.

En cas de victoire du Brésil ce jeudi soir (à 22h heure belge) en Équateur, en qualifications pour le Mondial 2022, la Seleçao prendra en effet la tête du classement mondial. Mais si la série en cours des Diables serait interrompue, cela ne signifie pas qu'ils termineront la trêve internationale en tant que deuxièmes mondiaux : le Brésil ... perdrait à nouveau la place de n°1 avec tout autre résultat qu'une victoire face au Paraguay, lors du match suivant. Autrement dit, il faudra un 6/6 des Auriverde pour que la Belgique entame ses prochains matchs internationaux dans le costume de n°2 mondial.

Pour rappel, le Brésil est déjà qualifié pour le Mondial au Qatar. L'Équateur, troisième, peut valider son ticket en cas de résultat à Quito. Le Paraguay, avant-dernier, aura de son côté besoin d'un miracle pour encore rêver.