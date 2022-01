Le Club de Bruges, comme au Standard, a concédé le nul contre l'Union... à moins que les Brugeois ne soient allés chercher un point.

Deuxième nul de suite pour le Club de Bruges version Alfred Schreuder. Ce jeudi, les champions en titre sont tombés sur un gros os puisque l'Union a dominé la rencontre. "Nous savions que nous allions rencontrer une belle équipe qui joue avec beaucoup de confiance", annonce d'emblée Schreuder en conférence de presse.

"Nous n'avons pas été bons en première période, trop de nervosité avec le ballon et donc beaucoup de pertes de balle, et nous n'étions pas bons au milieu de terrain. Durant la pause, nous avons essayé de changer cela à la pause avec l'entrée de Balanta".

Et du coup, cela a changé un peu le visage du Club de Bruges. "Nous avons alors eu plus de contrôle sur le match, avec de meilleures occasions. D'après moi, nous aurions même pu avoir un penalty. Pour le moment, il faut être réaliste: l'Union est la meilleure équipe de la compétition et ils l'ont montré ce soir. Nous devons encore progresser, on le sait".

Ce dimanche, prochaine étape dans la progression de l'équipe du Club: un déplacement loin d'être simple) à Courtrai.