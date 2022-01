Ibrahima Cissé est de retour à Seraing : "La CAN s'est bien déroulée même si j'ai évolué à une position qui n'est pas la mienne"

Le médian des Métallos a disputé la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec la Guinée. Éliminé en huitième de finale par la Gambie (1-0), il est rentré ce mercredi en Belgique.

Ibrahima Cissé est de retour à Seraing puisque la Guinée a été éliminée en huitième de finale de la CAN. "Une très belle expérience qui s'est très bien passée sauf que j'ai évolué à une position qui n'est pas la mienne. J'ai joué trois matchs et demi en tant que back droit, cela faisait une éternité que cela n'était plus arrivé. C'était dur, mais je me suis adapté rapidement. Dommage que nous ayons échoué en huitième de finale contre la Gambie. Une petite nation qui était plus motivée que nous et cela a fait la différence. Nous n'avons pas su élever notre niveau. Abblie Jallow est venu me charrier après la rencontre", a souligné en souriant le médian sérésien qui vient de faire récemment la connaissance de son nouvel entraîneur.

"Je pense que nous sommes sur la bonne voie au vu de ce que j'ai pu constater"

"Nous n'avons pas encore eu de grosses discussions et je ne sais pas encore précisément ce qu'il attend de moi. Mais, je pense que nous sommes sur la bonne voie au vu de ce que j'ai pu constater. Nous sommes moins fragiles en défense. La victoire contre le Beerschot a fait du bien, et il faut confirmer samedi contre Eupen. Il faut aussi se donner de l'air", a conclu Cissé.