"Je veux terminer ma carrière ici"

Jorge Texeira a retrouvé une place de titulaire à STVV et a été excellent à l'Antwerp. Mais il arrive en fin de contrat.

Jorge Teixeira fait désormais partie des meubles à STVV. Arrivé en 2017, il fait le point depuis qu'il est un Canari. "Honnêtement, je ne pensais pas rester aussi longtemps au club lorsque je suis arrivé en 2017", a déclaré Teixeira à Het Belang Van Limburg. "J'avais signé pour deux saisons et j'avais déjà 30 ans. Après deux saisons je pensais partir mais 5 ans plus tard je suis toujours là. Et je veux bien terminer ma carrière ici".

La question c'est de savoir si STVV est d'accord. En effet, le contrat du joueur se termine en juin prochain. "Il y a une clause dans mon contrat, qui lève une option d'un an après un certain pourcentage de matches joués. Mais la balle est dans le camp du club. Si ils veulent continuer avec moi, je suis partant, sinon j'aviserai. Mais jusqu'à la fin de mon contrat, je me donnerai à 100% pour le club".

Teixeira a joué avant cela pour le Standard, le Maccabi Haifa ou encore Charlton.