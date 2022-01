Jean-Louis Garcia avant Seraing-Eupen : "Il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud"

Ce samedi soir, Seraing reçoit Eupen lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League. Les Métallos auront à coeur de confirmer après leur succès face au Beerschot (2-1) mercredi dernier.

Jean-Louis Garcia pourra compter quasiment sur l'ensemble de ses troupes pour la réception d'Eupen. "Boulenger et Pierrot sont malades, ils sont donc indisponibles. Mais, je dispose d'un renfort avec le retour de Cissé. C'est une super bonne nouvelle ! Un milieu récupérateur qui est capable d'amener un certain impact au sein de l'entrejeu en plus de gratter et intercepter des ballons. À moi de voir s'il sera titulaire ou débutera sur le banc. L'équipe alignée mercredi m'a donné satisfaction et a fait son match. Donc, nous verrons", a confié le coach des Métallos en conférence de presse.

"Eupen pratique un bon football, mais est dans une mauvaise passe"

Après sa victoire ô combien importante contre le Beerschot, Seraing veut enchaîner contre Eupen, un autre concurrent direct dans la course au maintien. "Il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. J'avais dit aux garçons avant le Beerschot que si nous faisions 6 sur 6 cette semaine et arrivions à 25 points, cela changerait notre fin de saison. C'est quelque chose de réalisable, surtout après ce succès mercredi. Néanmoins, je reste méfiant car j'ai vu le match d'Eupen face au Standard... Et c'est dur pour la formation germanophone de perdre au vu de la rencontre. Une équipe qui pratique un bon football, mais qui est dans une mauvaise passe. Il faudra profiter de leurs failles tout en faisant preuve d'un grand respect car ce sera un match difficile. Cette équipe ne va pas venir ici en victime consentante", a souligné le technicien français.

"J'espère que les supporters sentent qu'il y a un vent de fraîcheur et de renouveau"

Les Métallos pourront compter sur leur douzième homme ce week-end. "Ce sera pour moi une découverte. J'espère que les supporters sentent qu'il y a un vent de fraîcheur et de renouveau. Après avoir parlé avec quelques fans, j'ai le sentiment qu'ils sont derrière nous. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes vraiment une équipe qui joue le maintien compte tenu de nos moyens et de notre structure. C'est déjà extraordinaire que le club soit en D1A. Nous allons avoir besoin de nos supporters car nous allons souffrir jusqu'au bout. Cela amène une énergie indispensable", a conclu Garcia.