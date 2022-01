Un jeune de MLS serait en discussion pour rallier le Cercle de Bruges

Selon le journaliste Fabrizio Romano, le Cercle de Bruges aurait trouvé un accord avec le club américain d'Atlanta United sur le recrutement de Georges Bello (20 ans). Le deal se chiffrerait aux alentours des 3,5 millions d'euros, incluant une clause de rachat.

Le jeune arrière gauche de 20 ans aurait demandé à son club de lui laisser l'opportunité de le transférer dans un club européen. La situation serait compliquée par le fait que le joueur n'aurait pas l'intention d'accepter son transfert vers le Cercle. Il préfèrerait rallier la Bundesliga et l'Arminia Bielefeld.

Update on George Bello deal. Full agreement sealed between clubs Atlanta-Cercle Brugge but there’s still no agreement on personal terms. ⚠️🇺🇸 #MLS George Bello’s not convinced by Belgian club proposal. Up to him to decide about his future now. https://t.co/XSIVXrntoP

George Bello deal, complicated situation. Atlanta have reached an agreement with Cercle Brugge, while player has no intention to accept. 🇺🇸 #MLS



Bello wants to join Arminia Bielefeld in Bundesliga, as per @GrantWahl - but no clubs agreement. He’s out of contract in December.