Lucien Favre l'assure: "la Ligue 1 est sous-estimée"

Passé par l'OGC Nice, Lucien Favre garde un oeil avisé sur la Ligue 1 et donne des exemples de réussite.

Libre depuis son départ du Borussia Dortmund fin 2020, Lucien Favre a gardé un bon souvenir de son passage en Ligue 1 du côté de Nice (2016-2018). L'entraîneur suisse n'a d'ailleurs pas hésité à valoriser le championnat de France, largement sous-estimé selon lui.

"Cela n'arrête pas (le renouvellement des jeunes joueurs). Il y a des jeunes qui se révèlent sans cesse, et tous les joueurs qui partent à l'étranger, ça marche. Thuram et Plea à Gladbach, c'était très bien, et Coman à Munich, ou Diaby à Leverkusen. Tous, Konaté à Liverpool, tous, partout. C'était déjà le cas de Johan Micoud à Brême. Il s'est imposé, il a éclaté là-bas, à un moment où le Werder était une grande équipe en Europe. Je pense que le championnat de France est sous-estimé", a indiqué le manager helvète pour L'Equipe.

"Je n'ai jamais vu le moindre problème en France dans l'attitude de travail. À Nice, on avait plusieurs joueurs dans l'équipe qui avaient la charge de maîtriser ça, comme Dante, par exemple. Après, il y avait un ou deux autres qu'il fallait surveiller, comme Allan Saint-Maximin. Il y avait du boulot, il n'avait que dix-neuf ans, mais aujourd'hui, tu le vois à Newcastle, c'est le plus fort, c'est celui qui fait la différence tout seul", a poursuivi Favre.