Adrien Trebel vers un départ...en Suisse ?

Anderlecht cherche toujours une solution concernant son milieu de terrain.

Anderlecht veut qu'Adrien Trebel parte. Il ne s'entraîne plus avec les pros et perçoit un salaire important de 2,7 millions d'euros par an. Mais il semblerait que le céder à un autre club ne soit pas chose aisée...

Selon les informations de La Dernière Heure, Anderlecht ne veut pas le voir partir à Charleroi. Les Mauves resteraient fidèles à leur volonté affichée de ne pas le vendre à un concurrent en Belgique.

La solution pourrait alors venir de l'étranger, et plus particulièrement de la Suisse. En effet, le Lausanne Sport FC serait une piste envisageable. Mogi Bayat, l'agent du joueur, dispose de nombreux contacts en Suisse. Néanmoins, et comme nous l'apprend le Nieuwsblad, tous les détails financiers et familiaux devront être réglés avant le départ du joueur. Or, aucun accord n'a pour l'instant été trouvé...