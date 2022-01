Ilias Sebaoui, l'éclair dans la grisaille du Beerschot

Le jeune joueur marocain a changé le cours du match contre Zulte Waregem.

Ce samedi, le Beerschot a sauvé un point dans la course contre la relégation en remontant un déficit de deux buts contre Zulte Waregem. Un jeune joueur, monté au jeu, a fait parler son talent : Ilias Sebaoui.

A 20 ans, il a été l’élément déclencheur de son équipe avec un jeu plus direct, plus technique, plus vite et a même pris le ballon lorsqu’il y a eu un penalty à tirer pour le 3-3. Du coup, il a marqué son tout premier but en Pro League.

"Il est encore jeune, il doit encore prouver, mais je vois en lui les qualités d’un Hernan Losada", a déclaré son coéquipier Pietermaat après la rencontre. Il est clair que Sebaoui est un joueur typique que les supporters du Beerschot adorent. Il a le dribble facile et joue offensivement, un peu comme Tissoudali pouvait le faire. De plus, comme dit plus haut, il fallait avoir du cran pour prendre le ballon et tirer un penalty décisif pour son deuxième match au plus haut niveau.

D’ailleurs, à la fin du match, le public local ne s’y est pas trompé : Sebaoui a eu droit à une ovation. Lui qui est au club depuis les équipes d’âge est pour le moment dans son élément. Est-ce que Torrente le lancera dans le grand bain lors de la prochaine rencontre en l’alignant d’entrée de jeu ? Réponse dimanche lors du duel contre le KV Malines.