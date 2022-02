Lille et Bordeaux ont tenté d'attirer un joueur du PSG fortement courtisé

Placardisé depuis le début de la saison, le back gauche était annoncé sur le départ cet hiver.

Finalement, Layvin Kurzawa (29 ans, 1 apparition toutes compétitions cette saison) est resté au Paris Saint-Germain alors que le mercato hivernal a fermé ses portes lundi soir à minuit dans la plupart des championnats. Pourtant, Lille et Bordeaux ont tenté une offensive pour l'international français, indique RMC.

Les deux clubs souhaitaient un prêt de six mois, mais les demandes du PSG étaient trop élevées pour les Girondins et les Dogues. A l'étranger, l'ancien Monégasque a eu des touches en Italie (Naples, Inter Milan, Lazio Rome), en Angleterre (West Ham) ou encore aux Pays-Bas (Ajax), sans que cela n'aille plus loin.