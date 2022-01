Officiel : Ameen Al-Dakhil quitte Sclessin

Cité en partance vers le Stayen, Ameen Al-Dakhil s'est bien engagé avec le STVV.

Le joueur de 19 ans n'entrait pas dans les plans de Luka Elsner, comme évoqué, et il tentera de (re)lancer sa jeune carrière chez les Trudonnaires.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ✍️ l Ameen Al-Dakhil is een Kanarie 🇧🇪



Geboren in Baghad, opgegroeid in Hoeleden, woonachtig in Zoutleeuw en nu klaar om eigen regio trots te maken 💪



👋 Welkom bij geel-blauw, Ameen!



🟡🔵