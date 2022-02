Tensions dans le vestiaire à Anderlecht?

Quand plusieurs joueurs ont du caractère dans un vestiaire, parfois le ton monte. C'est ce qu'il s'est passé dans le vestiaires à la mi-temps du match entre l'Union et Anderlecht.

Selon nos informations, la mi-temps de la rencontre entre l'Union et le Sporting d'Anderlecht n'a pas été calme dans le vestiaire de Kompany. Le score était négatif et tout ne se passait pas comme prévu alors les reproches ont fusé. Le ton est monté entre Hoedt et Refaelov, et Van Crombrugge a dû les séparer. Le ton est redescendu aussi vite qu'il est monté, mais les discussions ont continué plus calmement.

Le fait qu'Anderlecht ne puisse pas se montrer plus dangereux a frustré Hoedt, et Refaelov n'était pas non plus satisfait de la tournure des évènements dans les autres compartiments de jeu. Du côté de Kompany, la gestion a été de se dire que cela fait partie de la vie d'un groupe et que deux joueurs qui veulent la victoire, cela ne peut qu'emmener le groupe vers les sommets. Tout cela devra surtout s'apaiser, et ce dès jeudi soir à Eupen en Coupe de Belgique.