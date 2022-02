Witsel de retour dans l'un de ses anciens clubs (qui n'est pas le Standard)

Le Diable Rouge sera en fin de contrat en juin prochain.

Axel Witsel n'a plus de futur au Borussia Dortmund. L'ancien du Zenit et du Standard aura donc le choix pour son prochain club. La presse portugaise, et A Bola en particulier, annonce qu'il pourrait faire son retour au Benfica.

Le club portugais est en effet intéressé par son retour pour venir apporter de l'expérience au club. Il y retrouverait Vertonghen, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin.