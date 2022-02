🎥 Fulham remercie Denis Odoi en video: ses plus belles actions

Depuis lundi soir, Denis Odoi est donc un joueur du Club de Bruges. L'ancien de Lokeren, d'Anderlecht, de STVV ou encore de OHL a donc quitté Fulham, qui était en tête de la Championship, pour rejoindre la Venise du Nord.

Le club anglais a publié une vidéo pour le remercier pour ces longues années au club: il y est arrivé en juillet 2016.

A true Fulham character. ūüĎĽ



Thank you for everything, Denis. It’s been a ride! ūü§ć#FFC pic.twitter.com/gOwKlXoamV