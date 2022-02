Charles De Ketelaere buteur décisif, mais lucide : "La Gantoise méritait de gagner"

Ce mercredi soir, La Gantoise a chuta à domicile contre le Club de Bruges (0-1) lors de la demi-finale aller de la Coupe de Belgique.

Charles De Ketelaere a marqué l'unique but de la rencontre et a permis au Club de Bruges de s'imposer. Toutefois, CDK a admis que La Gantoise méritait de l'emporter au vu des occasions. "Ce ballon est bien tombé et il ne faut pas hésiter", a déclaré De Ketaelere à propos de son but. "J'ai frappé directement et ça s'est très bien passé. Nous nous en sommes bien sortis, ils auraient toujours dû gagner avec les occasions qu'ils ont eues et ce penalty. Le plus important est que nous obtenions un bon résultat en Coupe."

En seconde période, le Club de Bruges était légèrement meilleur qu'avant la pause. Alfred Schreuder s'était-il mis en colère pendant la pause ou était-ce dû à des ajustements ? "Vous pouvez aussi faire des ajustements dûs à la colère", a répondu De Ketelaere. "En deuxième mi-temps, nous avons donné moins d'occasions franches. Nous étions meilleurs, mais après ce carton rouge, nous avons dû défendre. Nous avons bien travaillé en équipe", a conclu le Brugeois.