Qualifs CDM : le bilan de nos internationaux

Les internationaux de nos clubs de Pro League sont de retour après les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Retour sur leur situation en équipe nationale.

Zone CONCACAF : le Canada tout proche de l'exploit, les Etats-Unis et le Mexique restent dans la course, le Panama de Murillo vers les barrages

Dans la zone nord-américaine, le Canada de Tajon Buchanan (Club de Bruges) est leader après ses victoires sur le Honduras (0-2), les USA de Mc Kenzie ( KRC Genk) (2-0) et dernièrement sur le Salvador (0-2). Les Canadiens sont toujours invaincus dans ces éliminatoires. Avec 25 points, les Canucks sont proches de valider leur ticket pour le Qatar et leur deuxième participation pour la compétition, eux qui avaient participé au mondial mexicain de 1986. Buchanan a été titularisé pour les matchs contre le Salvador et les Etats-Unis, Iké Ugbo (prêté par Genk à Troyes) est quant à lui monté au jeu lors de ce second match.

Mark Mc Kenzie n'a quant à lui pas décollé du banc lors des 3 rencontres des Etats-Unis. Les Yanks se sont imposés face au Salvador et le Honduras et comptent 21 points, à une seconde place synonyme de qualification directe. A l'instar du Mexique de Gerardo Arteaga (Genk), qui compte le même nombre de points et qui est à 4 points du Panama, face à qui ils ont pris le dessus (1-0). Les Panaméens, avec Michael Murillo (Anderlecht) titulaire indiscutable, ont également chuté face au Costa Rica et ne comptent qu'un point d'avance sur les Ticos. La lutte pour cette 4e place, synonyme de barrage intercontinental, promet d'être féroce...

© photonews

Zone ACF : Gholizadeh qualifié avec l'Iran, Ito à la fête avec le Japon, Sainsbury solide avec l'Australie

L'Iran d'Ali Gholizadeh (Charleroi) et d'Alireza Beiranvand (prêté par l'Antwerp au Boavista) sera bien présent à la Coupe du Monde. Les Iraniens, en tête du groupe A, ont validé leur participation - la 3e consécutive - après leur victoire sur les Emirats Arabes Unis.

Dans le groupe B, Junya Ito (Genk) s'est mis en évidence avec le Japon, avec deux buts sur les deux matchs. Après leur victoire dans le match au sommet face au leader saoudien, les Samourais Bleus remontent à une seconde place synonyme de qualification directe.

Une seconde place que l'Australie du Coutraisien Trent Sainsbury a laissé filer après le match nul face à Oman. Les Socceroos sont troisièmes du groupe et devront participer à un barrage aller-retour contre le 3e du groupe A s'ils maintiennent cette position. Leur prochain match de "qualifs" sera, justement, contre le Japon.

© photonews

Zone CONMEBOL : la Colombie de Munoz en grande difficulté, Preciado est en bonne position... mais se blesse

Daniel Munoz (Genk) ne verra peut-être pas le Qatar en novembre prochain. Les Cafeteros ont perdu leurs deux matchs, face au Pérou (0-1) et l'Argentine (1-0). La Colombie n'a pas un gagné un seul de ses 5 derniers matchs et pointe seulement à la 7e place. Le premier barragiste se trouve à 4 points, la première place qualificative à 5.

Autre joueur du Racing, l'Equatorien Angelo Preciado. Après un match nul rocambolesque contre le grand Brésil (1-1), l'Equateur a partagé face au Pérou (2-2) et garde ses chances de participer à la Coupe du Monde grâce à une belle 3e place actuelle. Seule ombre au tableau, et non des moindres, le latéral de Genk s'est blessé lors du second match...

La Bolivie de Ramiro Vaca (Beerschot) est 8e, tandis que le Venezuela de Rafael Romo (Eupen) est 10e malgré sa belle victoire sur les Boliviens (4-1).