🎥 FA Cup : Chelsea se fait très peur face à une équipe de D3, West Ham gagne dans les derniers instants

Deux matchs complètement fous cet après-midi en FA Cup.

Chelsea - Plymouth Argyle

Les Blues, avec Romelu Lukaku titulaire, étaient menés sur leur propre terrain dès la 8e minute de jeu. La modeste formation de Plymouth, 7e en Division 3 anglaise, ouvrait le score via Gillesphey. Les Londoniens pouvaient heureusement compter sur l'inusable Cesar Azpilicueta, qui égalisait à la 41e sur une très jolie "madjer".

Au terme de la seconde mi-temps, et malgré et une équipe A alignée à Chelsea, les deux formations disputaient les prolongations. Marcos Alonso, monté en seconde mi-temps, inscrivait le second but de Chelsea à la 105e +2. Le match n'était pas pour autant fini, et Plymouth obtenait un pénalty trois minutes avant la fin des 30 minutes de prolongations. Ryan Hardie s'avancait, mais son tir était arrêté par Kepa. Chelsea s'en sort bien, très bien même.

Kidderminster Harriers - West Ham

West Ham a également éprouvé toutes les difficultés du monde pour se défaire des Kidderminster Harriers, club amateur.

Alors menés jusqu'aux arrêts de jeu du match, les Hammers arrachaient les prolongations grâce à leur milieu de terrain Declan Rice (90e + 1).

L'on pensait bien voir l'issue de ce match se décider aux tirs au but, mais Jarrod Bowen, véritable révélation cette saison du côté de West Ham, sortait de sa boîte dans les ultimes secondes (120e+1). Score final : 1-2.