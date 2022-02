🎥 Mondial des clubs : Michel Iannacone et Al-Ahly qualifiés pour le dernier carré, deux anciens de JPL buteurs

Les Egyptiens poursuivent leur parcours dans la compétition.

Hier, Al-Ahly affrontait les Mexicains de Monterrey à l'occasion du second tour du Mondial des clubs.

Les Egyptiens l'ont emporté 1-0 grâce à Mohamed Hany (53e). Une belle performance du vainqueur de la Champions League africaine, pourtant privé de ses internationaux qui disputent la CAN 2022.

Michel Iannacone et le club du Caire rejoignent ainsi le dernier carré et feront face à Palmeiras (Brésil), vainqueur de la Copa Libertadores.

Gol de Mohamed Hany al minuto 53.#ClubWCpic.twitter.com/it79otumU1 — Ritual Fútbol (@ritual_futbol) February 5, 2022

La compétition débutait jeudi et le premier tour opposait Al-Jazira, champion en titre dans le pays hôte (Émirats arabes unis) à l'AS Pirae (Tahiti), représentant d'Océanie.

Les locaux ont écrasé les Océaniens 4-1 avec notamment les buts de deux anciens de JPL : Abdoulay Diaby (ex-Anderlecht, Bruges et Mouscron) d'une superbe frappe enroulée et Milos Kosanovic (ex-Malines et Standard) sur coup franc.

Al-Jazira défiera le club saoudien d'Al-Hilal pour une place dans le dernier carré, où Chelsea attend le vainqueur.