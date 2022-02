Saint-Trond se sépare d'un flop coûteux

Vous n'avez probablement pas été marqués par son passage au Stayen.

Oleksander Filippov (29 ans) quitte le STVV, prêté au FC Riga jusqu'au terme de la saison. Filippov n'a pas disputé une seule minute cette saison et évoluait même occasionnellement avec l'équipe réserve. Cet attaquant ukrainien avait pourtant coûté cher à Saint-Trond : en 2020, il débarque en provenance de Desna (Ukraine) pour 1,5 million d'euros, ce qui en fait le second transfert entrant le plus cher du club derrière Mohamed Buya arrivé pour 1,8 million en 2019 (et plus gros flop encore) !

En tout, Filippov aura disputé 15 rencontres pour les Canaris, sous Kevin Muscat. Il n'aura marqué qu'un seul but, contre le Beerschot.