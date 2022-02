🎥 Michael Ngadeu est de retour à La Gantoise après la CAN

Le Camerounais revient et sera un atout pour la défense des Buffalos.

La Gantoise a publié sur Twitter une vidéo de Michael Ngadeu (31 ans, 33 matchs, 1 but et 1 assist cette saison) de retour au sein des infrastructures du club.

L'on peut voir le demi-finaliste et troisième de la dernière CAN s'exclamer : "Ca fait du bien d'être de retour", et cela avant de saluer ses coéquipiers et d'être félicité par son coach Hein Vanhaezebrouck. Tarik Tissoudali, autre participant à la CAN, à également tenu à le saluer.

Le Camerounais est repris dans le groupe pour affronter Eupen ce samedi (16h15).