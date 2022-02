"Le meilleur match de notre saison"

Le RWDM peut continuer à croire à la montée en D1A.

Victoire au sommet ce dimanche pour le RWDM face à Deinze (1-0) avec un but de son transfuge Yan Vorogovskiy. Les Bruxellois viennent d'enchaîner 3 victoires.

Après la rencontre, le coach du RWDM Vincent Euvrard s'est dit satisfait de la prestation de ses joueurs. "C'était notre meilleur match de la saison", a-t-il déclaré pour La Capitale. "Nous avons joué quelques bons matchs, mais dans celui-ci, nous avons été vraiment solides. Nous avons été capables de garder les espaces réduits et de donner si peu d'occasions, alors que l'année dernière nous avons souvent créé beaucoup d'occasions, mais aussi donné beaucoup d'occasions. Cela prouve que nous avons un peu évolué."

Un RWDM qui n'a certes marqué qu'un but, mais qui a réussi à garder ses filets inviolés pour la trosième fois en cinq matchs. "C'est redevenu l'un de nos points forts. Mais si vous voulez jouer un rôle important dans cette division, alors les clean sheets sont très importantes. Je pense que notre équipe a trouvé un bon équilibre."

Deuxième avec 8 points de retard sur Westerlo, le RWDM est toujours dans la course pour la montée en D1A et jouera le week-end prochain un match décisif face à Waasland-Beveren, 3e. En cas de victoire, les Molenbeekois pourraient prendre le large et distancier Waasland à 8 points.