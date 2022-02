🎥 Jean-Louis Garcia revient sur le penalty qu'aurait dû obtenir Seraing : "Certains disent que cela nous fait une belle jambe"

Vendredi dernier, le RFC Seraing s'était incliné à domicile durant les arrêts de jeu contre l'Antwerp (0-1). Une défaite cruelle d'autant plus que le promu sérésien aurait dû obtenir un penalty en fin de rencontre après une faute de Dessoleil sur Marius dans la surface.

Jean-Louis Garcia avait pesté contre l'arbitrage et ce penalty non sifflé à l'issue de la rencontre face à l'Antwerp. Le département arbitrage de l'Union Belge lui a donné raison en disant que l'arbitre aurait dû suivre l'avis du VAR et accorder un coup de pied de réparation aux Métallos.

"J'espère que les prochaines décisions seront reconsidérées, et pas prises aussi légèrement et rapidement"

"La défaite a été digérée, mais c'est encore plus dur quand on voit le communiqué officiel du département d'arbitrage. Néanmoins, je trouve cela bien qu'ils le reconnaissent publiquement", a confié Jean-Louis Garcia en conférence de presse. "Certains disent que cela nous fait une belle jambe, mais moi je trouve que c'est une bonne chose. J'espère que les prochaines décisions seront reconsidérées, et pas prises aussi légèrement et rapidement", a souligné le technicien français.

"Battre l'Antwerp à ce moment-là de la saison aurait été quelque chose d'exceptionnel pour nous"

Le T1 des Métallos a ouvert une petite parenthèse. "Le département s'est excusé et l'affaire est close, mais il faut se rendre compte de la différence que cela fait pour nous et de notre fin de championnat. Le penalty n'est certes pas encore transformé, mais l'arbitre va au bout de son raisonnement, il doit expulser le joueur qui est dernier défenseur et auteur d'une faute flagrante. L'Antwerp se retrouvait à neuf contre onze et concédait un coup de pied de réparation. Nous avions alors des chances de prendre au moins un point et de grandes chances d'en prendre trois. Battre l'Antwerp à ce moment-là de la saison aurait été quelque chose d'exceptionnel pour nous. En termes de confiance, cela aurait valu plus que n'importe quel discours. Puis après cette décision, nous avons l'impression que le sort s'est acharné contre nous avec ce but un peu gag dans les arrêts de jeu. Les conséquences sont très importantes, mais il faut aller de l'avant", a conclu Jean-Louis Garcia.