Seraing veut suivre l'exemple de Saint-Trond : "L'humilité n'empêche pas l'ambition"

Ce vendredi soir en ouverture de la 28ème journée de Jupiler Pro League, le RFC Seraing se déplace à la Ghelamco Arena pour y affronter La Gantoise.

Jean-Louis Garcia pourra quasiment compter sur l'ensemble de son groupe pour le déplacement à Gand. "Youssef Maziz était sorti avant la fin de la rencontre face à l'Antwerp à cause d'un coup sur la cuisse. Il a été ménagé en début de semaine, mais ça devrait aller pour vendredi. De même pour Antoine Bernier, il avait un ongle incarné et a été soigné. Ablie Jallow a repris ce mardi une séance de terrain avec le ballon, mais il ne sera pas opérationnel vendredi tout comme Sami Lahssaini", a confié l'entraîneur de Seraing en conférence de presse qui pourra compter sur le retour de Benjamin Boulenger qui a purgé sa suspension.

Ce vendredi, le promu sérésien croisera le fer avec les Buffalos. "Il faut reproduire le contenu affiché contre Charleroi et l'Antwerp. Ce sera un match difficile. Une grosse équipe qui joue le haut de tableau et un stade où il est compliqué de s'imposer. Si nous venions à prendre un point contre un tel adversaire, nous serions contents. Mais, cela reste un match de football et il y a des surprises. Qui penserait que Saint-Trond irait s'imposer à l'Union Saint-Gilloise ? Il faut jouer crânement sa chance et croire en soi. L'humilité n'empêche pas l'ambition, et il faudra gagner à l'extérieur à un moment donné. Il faudra beaucoup de courage et de solidarité. Quoiqu'il arrive, le championnat ne sera pas terminé et notre objectif restera atteignable quel que soit le résultat à Gand", a conclu Garcia.