Match fou entre Paul-José Mpoku et Jackson Muleka en Turquie !

Match de folie en Super Lig turque : Konyaspor, le club de Paul-José Mpoku, affrontait Kasimpasa où évoluent Jackson Muleka et Mamadou Fall ... et huit buts ont été inscrits !

Ni Paul-José Mpoku, ni l'attaquant prêté par le Standard Jackson Muleka n'étaient titulaires au coup d'envoi de ce Konyaspor-Kasimpasa, tandis que Mamadou Fall était bien dans le onze côté visiteur. Les deux ex-Rouches sont montés au jeu à peu près au même moment (64e et 66e), alors que le score était déjà de ... 3-3 ! Konyaspor menait 2 buts à 1 à la mi-temps, avant que 3 buts tombent entre la reprise et l'heure de jeu, Kasimpasa égalisant (46e), Konyaspor reprenant les commandes (52e) et un penalty permettant encore aux visiteurs de revenir dans le match (60e, 3-3).

Il faudra alors attendre les arrêts de jeu pour voir ... deux buts supplémentaires être inscrits : Kasimpasa plante la banderille qu'on croyait fatale à la 90e+1 (3-4), mais au terme de dix minutes d'arrêts de jeu, sur penalty, Konyaspor prendra un point (4-4). Une soirée difficile pour les défenses, alors que l'axe défensif de Kasimpasa était composé d'un duo ... Spajic-Donk.