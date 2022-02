Le RSC Anderlecht sur la piste d'un talent brésilien ?

D'après les informations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, le RSC Anderlecht serait actuellement en discussion au sujet du défenseur brésilien Marquinhos Cipriano (23 ans), actuellement prêté par le Chakhtar Donetsk au FC Sion, en D1 suisse. Cipriano y a disputé 20 matchs de championnat cette saison (un assist) au poste d'arrière gauche. Problème : Sion disposerait d'une option d'achat à hauteur d'1,5 million d'euros, et serait prêt à activer cette clause.

Reste à voir si Anderlecht, dans ce cas, doublerait le FC Sion dans le dossier malgré l'option d'achat dont dispose le club suisse, ou négocierait avec celui-ci une fois Marquinhos Cipriano transféré du Chakhtar à Sion. Affaire à suivre, donc ...

Sion are prepared to trigger the buy clause for Marquinhos Cipriano and make his transfer permanent from Shakhtar Donetsk for €1.5m… and Anderlecht are in talks to sign him for June. 🇧🇷🇧🇪 #transfers



Anderlecht want Marquinhos Cipriano for next season - negotiations ongoing. pic.twitter.com/gXGsJSBAnw