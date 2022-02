Le Soulier d'Or dans sa poche à 18 ans : Zeno Debast gagne ses galons de titulaire

Si Genk n'a pas été des plus inspirés offensivement, c'est aussi grâce à un Zeno Debast en grande forme, qui a complètement mis Paul Onuachu dans sa poche.

Pour la troisième fois consécutive, Zeno Debast (18 ans) était dans le onze de base du RSC Anderlecht. Après des débuts un peu fébriles, le jeune défenseur de Neerpede a pris ses marques et ce duel face à Genk et face au Soulier d'Or Paul Onuachu a montré toutes les qualités que l'on voyait en lui au RSCA. Magallan, placé sur le banc, peut craindre pour sa place pour le reste de la saison.

Solide dans les duels, comme l'Argentin, Debast y ajoute un bien meilleur jeu au pied : sa relance est très propre, et ses longs ballons très précis, comme l'a prouvé cette passe laser vers Verschaeren sur le second but. Magallan étant plutôt mauvais dans ce registre et Hoedt se croyant meilleur qu'il l'est, Debast a prouvé ce qui se dit en coulisses : qu'il a les meilleurs pieds du noyau à son poste.

"C'était son moment"

Kompany croyait en Debast, mais bien loin de ses débuts en tant que coach lors desquels il alignait parfois des joueurs loin d'être prêts, il a préféré attendre le moment idéal. "Nous avons eu le sentiment que c'était son moment. Bien sûr, à côté de ses qualités, il faut voir ses petits couacs contre Zulte, en tant que coach. Cela fait partie d'un tout. Mais nous espérons encore lancer beaucoup de jeunes", explique Kompany après la rencontre.

Car bien sûr, Zeno Debast est encore loin d'être iréprochable. Mais cette fois, il paraît lancé. Et son état d'esprit, calme et travailleur, pourrait lui permettre de rester sur le bon chemin.