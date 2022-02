Yari Verschaeren a fait honneur à son n°10 : "Donner quelque chose aux supporters"

Pour son premier match avec le 10 sur le dos, Yari Verschaeren a eu droit à une ovation du stade avant et après son excellent match.

Le n°10 a enfin à nouveau un porteur digne de son nom, après des années de galère pour ceux qui endossaient ce chiffre mythique (Vlap, Morioka et Stanciu en étaient les derniers porteurs, après les enfants du club Massimo Bruno et Dennis Praet). "Quand on voit les légendes qui ont porté ce n°10, je suis très fier d'en faire partie. Mais j'ai choisi ce numéro pour le coup de boost positif que ça amène, pas la pression supplémentaire", déclare Yari Verschaeren après son très bon match.

"Je souhaitais donner quelque chose au public avec ce numéro sur le dos, mais j'ai essayé d'y penser le moins possible", affirme-t-il.

Un match bien géré

Verschaeren, comme toute son équipe, a mis un peu de temps avant de rentrer dans la rencontre, jusqu'au premier but. "Le début de match a été plus difficile", reconnaît le jeune anderlechtois. "Mais après le premier but, ça s'est mieux passé. Et après le deuxième, il fallait garder le contrôle du match". Avec cette victoire, le RSCA est mieux placé que jamais dans la course au top 4.

"Nous savons que plusieurs équipes nous pourchassent, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Il y a des matchs importants à venir", conclut Yari Verschaeren. "Notre ambition, c'est d'atteindre les PO1, et une fois que nous y serons, nous pourrons peut-être viser plus".