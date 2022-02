Marc Brys relativise son statut de "bête noire" d'Anderlecht : "Un supplément de confiance, mais ..."

Depuis trois matchs et le retour d'OHL dans l'élite, Anderlecht a chaque fois perdu des points face aux hommes de Marc Brys. La série peut-elle se poursuivre ?

Les statistiques sont ce qu'elles sont, et Marc Brys ne s'en cache pas : oui, on y prête attention à Louvain. "J'espère en effet que cela peut amener un surplus de confiance. Mais ce n'est pas une évidence que nous allons à nouveau prendre des points. Quelques équipes ont simplement plus de qualité que nous et Anderlecht en fait partie", relativise cependant l'entraîneur d'OHL.

"Les Mauve & Blanc ont bien évolué. Ils proposent un beau football, offensif, ils jouent avec beaucoup demouvement. Plus le temps passe et plus ils se rapprochent de là où Anderlecht doit se trouver", pointe Brys. "Nous voulons gagner chaque match, mais il faudra voir comment nous pouvons contrer leurs forces". Vincent Kompany le reconnaissait lui-même en conférence de presse : Marc Brys est le meilleur à ce petit jeu.