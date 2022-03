Le Parquet de l'Union belge réclame un match de suspension à l'encontre de Selim Amallah : "Il a dépassé les limites"

Le joueur du Standard avait remis en question les compétences du corps arbitral à la mi-temps du match contre Genk.

Selim Amallah (25 ans) passait devant le Comité disciplinaire ce mardi, suite à ses propos tenus à la mi-temps du match Genk-Standard du 13 février dernier.

"Les arbitres sont incompétents", avait-il déclaré au micro d'Eleven Sport.

Et cette déclaration n'a pas du tout été du goût du Parquet de l'Union belge : "Dire que les arbitres sont incompétents, c’est irrespectueux. Les limites ont été dépassées. Le respect de l’arbitre est fondamental mais ici, les propos sont trop forts. Il s’agit d’une infraction pour laquelle je demande un match de suspension, éventuellement avec sursis", a expliqué la Procureure, selon les informations de L'Avenir.

Le principal intéressé s'est défendu en expliquant qu'il s'agissait d'une réaction "à chaud", alors qu'il venait d'écoper d'un avertissement et que son club avait encaissé juste avant la mi-temps. "La semaine précédente, on avait déjà connu une mésaventure avec l’arbitrage, avec ce but annulé par le VAR face au Cercle", a ajouté le Rouche.

Pierre Locht, représentant du joueur, l'a défendu en précisant que "l’intégrité de l’arbitre" n’avait pas été mise en cause. "Le droit de critiquer fait partie de la liberté d’expression. Les propos de Monsieur Amallah n’ont pas porté préjudice à l’impartialité de l’arbitre. Il s’agissait simplement d’une critique de la performance, ce qui n’est pas une infraction." Il a également fait remarquer qu'Hein Vanhaezebrouck et Deniz Undav avaient également eu des propos sur l’arbitrage ces dernières semaines, sans être convoqués par le Comité disciplinaire. "Là aussi, il s’agissait de critiques et pas de remise en cause de l’intégrité", a-t-il conclu.

La décision du Comité disciplinaire est attendue en cette fin d’après-midi.