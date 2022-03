Frank Vercauteren ne pense pas encore à la retraite, mais : "Il faut que ce soit compatible avec la vie de famille"

Après son aventure à Anvers, Frank Vercauteren est retourné dans la banlieue de Moscou, où il a retrouvé sa famille. À 65 ans, le technicien belge ne pense pas encore à la retraite.

"Je recommande une année sabbatique à tout le monde", déclare Vercauteren à Het Laatste Nieuws. "Vous pouvez faire des choses pour lesquelles vous n'aviez pas le temps et passer plus de temps avec votre famille. Mais si vous restez assis pendant un long moment, l'envie revient. Même si je ne veux plus travailler à tout prix, cela a été une leçon importante après ma période précédente en tant qu'entraîneur."

Ces derniers mois, Vercauteren dit avoir reçu quelques offres, mais il n'a pas changé d'avis. "Il faut que ce soit un beau défi d'un point de vue sportif et que ce soit compatible avec la vie de famille. L'Afrique du Nord, la Hongrie et la Slovaquie ont manifesté leur intérêt. Et aujourd'hui, un club brésilien est venu frapper à la porte. Mais cela ne peut être combiné. Je cherche un pays où ils sont moins stricts en matière de visas : La Russie, la Turquie et les Émirats. Mais je n'exclus pas non plus l'Angleterre, la France ou le Qatar. Je suis réaliste. Il se pourrait simplement que je ne trouve pas d'équipe pour la saison prochaine. Ensuite, nous verrons quelle décision je prendrai."