Les Russes exclus des compétitions lettonnes et lituaniennes

Le football balte exclut progressivement tous les sportifs et entraîneurs russes de ses compétitions.

Il y a plusieurs jours, la fédération lituanienne de football annonçait qu'en soutien à l'Ukraine et en opposition à l'agression russe, elle suspendait l'enregistrement de tous les joueurs et entraîneurs russes, mais aussi biélorusses de ses compétitions. C'est au tour de la Lettonie de faire de même : la LFF (fédération lettonne de football) conseille à tous ses clubs de ne pas engager de joueurs ou entraîneurs russes, et entame les démarches auprès de la FIFA et de l'UEFA afin d'exclure de ses compétitions les employés russes.

La A-Liga lituanienne compte 4 joueurs de nationalité russe, la Virsliga lettonne en compte 6. La minorité russe est la seconde de Lituanie (environ 6% selon les recensements récents), tandis que la minorité russe en Lettonie s'élève jusqu'à 25% selon les recensements et est de loin la principale minorité du pays.