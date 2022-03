🎥 Le Betis se qualifie pour la finale de la Coupe d'Espagne au terme d'une fin de match folle !

Après sa victoire à l'aller (1-2), le Betis était en ballottage favorable dans ce match retour en demi-finale de la Copa Del Rey.

Le score restait vierge jusqu'à la 80e minute, moment choisi par l'attaquant du Rayo Vallecano Bébé pour réveiller tout le stade Benito Villamarin. Son coup franc, des 30 mètres, allait se loger en plein dans la lucarne et ne laissait aucune chance à Claudio Bravo.

This was Bebé‘s goal to put Rayo Vallecano 1-0 up by the way, absolute stunner! #CopaDelRey pic.twitter.com/9y9ptrOUYz