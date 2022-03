Brian Priske défend son système de jeu et Radja Nainggolan : "Peut-être que le problème se trouve dans les têtes ? "

Ces derniers mois, Brian Priske s'en est tenu strictement à un 4-4-2 avec un losange au milieu de terrain. Au début, cela n'a pas donné lieu à un football accrocheur, mais cela a permis de prendre des points.

Après le récent trois sur douze, la question se pose de savoir si l'Antwerp va changer son système de jeu. "Nous y travaillons tous les jours. Oui, nous jouons en 4-4-2 avec le losange, mais la façon dont nous entrons sur le terrain est bien plus importante que cela. Et puis je remarque que nous avons aussi joué beaucoup de bons matchs et avons été dominants avec ce système à Seraing et à domicile contre le KV Malines par exemple", a indiqué Brian Priske en conférence de presse.

Radja Nainggolan semble être dans le creux depuis un certain temps maintenant. "Est-ce que Radja a des problèmes de condition physique ? D'après les données, je ne le pense pas. Nous avons toutefois remarqué que Biger Verstraete et Radja ont moins couru dimanche que leur adversaire direct. Mais cela signifie-t-il quelque chose ? Encore une fois, il ne s'agit pas de Radja, il s'agit toujours de l'équipe. Peut-être que le problème se trouve dans les têtes ? Moi aussi, je me regarde dans le miroir après chaque match. Est-ce que c'est à cause de moi qu'un joueur n'arrive pas à s'imposer ? Ou est-ce la performance individuelle de ce match particulier ? Il s'agit souvent de raisons différentes. Il serait erroné de se contenter de pointer le système du doigt", a conclu Brian Priske.