🎥 MLS : énorme ambiance et affluence historique pour la première à domicile du Charlotte FC

Déjà deux journée de jouées en Major League Soccer, qui a vu une nouvelle équipe rejoindre sa déjà grande famille.

Ainsi, après sa défaite (3-0) à DC United lors de la journée inaugurale, le Charlotte Football Club a joué le tout premier match à domicile de son histoire en MLS.

Opposés au LA Galaxy de Sacha Kljestan, Christian Fuchs (champion d'Angleterre avec Leicester City) et les siens ont été battus (0-1). Mais au-delà de la défaite, les supporters locaux ont tenu à marquer le coup.

Les supporters ont fait du bruit avant, pendant et après le match, sans oublier le show à l'américaine avec feux d'artifices et musique que le club a mis en place.

Cerise sur le gâteau : le record d'affluence de la ligue pulvérisé avec 74 479 spectateurs présents au Bank of America Stadium, un record pour un premier match à domicile en MLS.

75,000 fans in Charlotte, North Carolina for the 1st home match in @CharlotteFC history.



What an incredible moment for @MLS and for American Soccer! The 2nd largest crowd on the planet this year.



Soccer won’t make it in America 🇺🇸 pic.twitter.com/toxV0QoP0s