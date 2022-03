Birger Verstraete prévient le Beerschot: "Nous allons les prendre à la gorge dès la première minute"

Dimanche après-midi, le derby anversois entre l'Antwerp et le Beerschot est au programme. Deux des joueurs clés du matricule 1 se sont penchés sur le derby.

Dans le Het Nieuwsblad, Faris Haroun et Birger Verstraete se sont penchés sur le derby anversois contre le Beerschot. Après la lourde défaite à Bruges, ils ont le goût de la revanche et de la rédemption. "Ça va rester en bouche pendant un moment. Mais cela peut être corrigé ce dimanche. Le plus important est d'arriver au coup d'envoi avec du cran, d'avoir notre public derrière nous et de prendre le Beerschot à la gorge dès la première minute", a déclaré Verstraete.

Le match contre le Beerschot se fera probablement sans Haroun. Il a reçu son cinquième carton jaune à Bruges. Il le regrette, mais relativise ce carton jaune. "Je fonce toujours à fond, c'est dans mon ADN anversois. Il faudra me passer sur le corps. C'est comme ça que je suis. Je déteste perdre et c'est encore pire quand ils jouent contre nous. Il y avait ce 4-1 et ensuite ce public qui se plaignait à la maison. C'était difficile de ne pas prendre un jaune."