Ligue 1 : Busi, Faes et Sels partagent la mise, Jérémy Doku et Rennes l'emportent, carton de Lille et Amadou Onana

Plusieurs Belges étaient en action cet après-midi à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1.

Lille - Clermont

Bamba (3e) mettait très rapidement les Dogues aux commandes de la partie. Le LOSC poussait mais il fallait attendre la fin de match pour voir un second but inscrit par l'ancien Gantois Jonathan David (71e). Une minute après la montée d'Amadou Onana, Çelik (84e) enfonçait le clou en fin de partie, puis Zhegrova (90e) fixait le score final à 4-0.

Reims - Strasbourg

La rencontre opposait Maxime Busi et Wout Faes, à Matz Sels, tous titulaires. Bellegarde (69e) ouvrait le score pour le Racing, mais Reims égalisait via Cajuste (84e). Reims est 13e, Strasbourg surprenant 5e.

Rennes - Angers

Rennes garde le rythme en L1 avant d'affronter Leicester City. Bourigeaud (33e) et Laborde (87e) sont les buteurs bretons, Jérémy Doku pour sa part est monté en jeu en fin de rencontre (72e).

Nantes - Montpellier

Kolo Muani (69e) et Geubbels dans les arrêts de jeu ont offert la victoire au finaliste de la Coupe de France.

Bordeaux - Troyes

Un auto but de Poussin (28e) et un but de Mothiba sur penalty (82e) enfonçent la lanterne rouge girondine un peu plus dans la crise. Troyes y croit et se donne un peu d'air au classement.