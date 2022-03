La FIFA confirme un mercato exceptionnel pour les joueurs d'Ukraine et de Russie

Suite à la guerre en Ukraine, la FIFA va autoriser les joueurs évoluant au sein des championnats ukrainiens et russes à signer dans le club de leur choix.

Voilà une décision qui risque de coûter cher à la Russian Premier League. En raison de l'invasion russe en Ukraine, la FIFA a confirmé ce lundi l'adoption de mesures exceptionnelles qui permettront aux étrangers évoluant en Russie, mais aussi en Ukraine, de quitter leur club. Jusqu'au 10 mars prochain - soit un timing très serré - les joueurs concernés pourront quitter leur club et s'engager où ils le souhaitent.

Ils auront le droit de "suspendre unilatéralement leur contrat" et de s'engager, le plus tard le 7 avril prochain, malgré l'absence de fenêtre de transfert. Les joueurs mineurs fuyant l'Ukraine seront traités par la FIFA comme les mineurs réfugiés, accédant ainsi au marché international des transferts normalement fermé aux moins de 18 ans. La FIFA, qui a d'ores et déjà banni la Russie du Mondial 2022 mais risque un recours devant la justice sportive contre cette décision, a "réitéré sa condamnation de l'usage de la force par la Russie en Ukraine" et appelé "à une rapide cessation des hostilités".