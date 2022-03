Zulte Waregem le sait : "Un petit point aurait pu faire toute la différence"

Zulte Waregem a failli prendre un point au courage à La Gantoise, mais a finalement dû repartir bredouille. Si l'urgence du maintien n'est plus vraiment là, un point aurait permis de souffler.

Zulte Waregem compte 6 points d'avance sur la place de barragiste, ce qui est confortable mais pas encore assez pour être totalement tiré d'affaire. "Nous voulons assurer notre maintien le plus vite possible", reconnaît Jelle Vossen, buteur ce dimanche. "Et ce petit point aurait pu être important. On doit tout donner dans les semaines à venir, de façon à ce que Seraing ne puisse plus nous rejoindre".

Timmy Simons tenait le même discours : "Il y aura toujours de la pression, mais un petit point ici aurait fait un monde de différence" regrette le coach flandrien.