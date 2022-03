Le Cercle de Bruges espère convaincre Rabbi Matondo

Rabbi Matondo est actuellement prêté par Schalke 04. Il est l'une des sensations de la saison en Jupiler Pro League.

Rabbi Matondo (21 ans) est l'une des excellentes surprises de la saison : prêté par Schalke 04 au Cercle de Bruges, l'aillier gallois fait des ravages dans les défenses du Royaume, avec déjà 9 buts et une passe décisive en D1A. Et le Cercle dispose d'une option d'achat, que le directeur sportif Carlos Aviña espère bien pouvoir lever : "J'espère que nous pourrons le convaincre de rester. Notamment dans l'optique de la Coupe du Monde avec le Pays de Galles", déclare le Mexicain dans Het Laatste Nieuws.

Matondo compte 8 sélections avec les Gallois, mais n'a plus été repris depuis son arrivée au Cercle de Bruges. Sa forme récente, cependant, pourrait convaincre Robert Page en vue des barrages à venir face à l'Autriche, et rester dans un environnement connu pourrait jouer en sa faveur en vue du Mondial plus tard dans l'année. "Nous ne sommes plus un club qui joue pour son maintien, comme à l'époque d'Ike Ugbo", souligne Aviña. L'option d'achat a été fixée par Schalke 04 à 3 millions d'euros, un montant qui en ferait le transfert entrant record du Cercle.