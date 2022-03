Nagelsmann est satisfait: "Quand nous montrons cette énergie..."

Le coach du Bayern a vu son équipe détruire Salzbourg et il s'en satisfait.

Accroché 1-1 à l'aller, le Bayern Munich a explosé le Red Bull Salzbourg (7-1), mardi, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Un succès savouré par l'entraîneur du club bavarois, Julian Nagelsmann.

"Quand nous montrons cette envie et cette énergie, il est difficile de nous arrêter. Si nous jouions toujours comme ce soir, la situation serait décantée depuis longtemps en Bundesliga. Que Lewandowski soit dangereux dans la surface adverse, ça on le sait, ses buts sont des buts qui me font plaisir. Et il a bien joué, il a été très collectif", s'est félicité le manager allemand en conférence de presse.