Philippe Clément prudent : "Il faudra un très grand Monaco"

L'AS Monaco se déplace à Braga ce jeudi. Les Français sont favoris, mais Philippe Clément reste prudent.

Monaco n'est pas seulement favori dans son duel face à Braga : le club principautaire fait même partie des quelques clubs désignés comme faisant partie des favoris à la victoire finale en Europa League. "C'est difficile quand on regarde tous les clubs restant en lice", tempère Philippe Clément en conférence de presse dans des propos relayés par L'Equipe. "On doit se concentrer sur chaque match devant nous et pas voir aussi loin, ça ne nous aide pas. On est dans une situation où il faut se regarder soi-même".

Et ce duel contre Braga, Clément ne l'aborde pas avec une crâne confiance : "Je dirais que c'est du 50-50. Braga est une très bonne équipe, qui n'a pas perdu à domicile en Europe, ils ont beaucoup de qualités offensives (...) On a besoin d'un grand Monaco pour gagner et on va essayer", conclut le Belge.