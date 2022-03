Un joueur de l'Olympique Lyonnais voit sa saison se terminer

Une mauvaise nouvelle pour ce jeune joueur.

Triste nouvelle pour Sinaly Diomandé. Blessé à la cheville gauche sur l'action qui a mené au fameux corner entraînant l'interruption du match contre l'Olympique de Marseille, le 21 novembre, le défenseur central de l'Olympique Lyonnais ne jouera plus cette saison. En effet, l'Ivoirien, dont la période de repos avec des soins traditionnels n'a pas porté ses fruits, a été contraint de passer sur la table d'opération.

"L’opération s’est bien passée. Maintenant, le plus dur démarre. Revenir avec beaucoup d’envie et de détermination. Merci pour vos messages de soutien", a indiqué le Gone sur les réseaux sociaux. Un nouveau contre-temps qui va l'écarter des terrains pour au moins trois mois de plus.