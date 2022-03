Birger Verstraete ne se soucie pas de sa réputation : "Avec onze écoliers, impossible de remplir les objectifs"

Birger Verstraete est l'homme vers lequel ils se tournent à Anvers quand ils doivent se battre. Le milieu de terrain n'a pas peur des duels et est surnommé par de nombreux spectateurs "un bâtard". Mais il ne se soucie pas de ça.

Birger Verstraete connaît son rôle dans l'équipe. "Nous avons un bon vestiaire par rapport à la saison dernière. Des gars comme Yusuf, Vines et Miyoshi sont les gendres parfaits. Tu ne peux pas être en colère contre eux. Mais ils doivent jouer sur le terrain avec un couteau entre les dents", a confié le médian dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Si nécessaire, ils doivent faire la faute. Parce qu'ils sont bons, il faut parfois les suivre de près et leur donner de la confiance. C'est ce que j'essaie de faire. Nainggolan, Seck... Ils sont assez matures et expérimentés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les autres sont plus mous, vous devez les tirer dans des circonstances difficiles."

Il accepte le fait que cela lui donne une réputation de "bâtard". "J'essaie souvent de repousser les limites. Avec onze écoliers, vous ne gagnez pas de matchs et vous ne finissez pas au sommet. Il faut des joueurs qui irritent l'adversaire et le traquent."