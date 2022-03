Jean-Louis Garcia veut voir ses joueurs se lâcher à Sclessin : "Se désinhiber comme le Standard de Liège"

Un derby liégeois au programme en D1A ce dimanche lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League avec la rencontre opposant le Standard à Seraing.

Jean-Louis Garcia pourra compter sur l'ensemble de ses troupes pour ce déplacement au Standard de Liège. "Hormis Ablie Jallow encore trop juste pour ce week-end, mais qui continue de progresser, tout le monde est sur le pont. Sauf évidemment Mathieu Cachbach, suspendu deux matchs", a confié le coach du RFC Seraing en conférence de presse.

"C'est un match particulier et fabuleux ce derby"

Est-ce le bon moment pour affronter ce Standard là ? "Ils sont dans une meilleure période et sont sortis de la zone dangereuse. Ils ont gagné une rencontre importante contre le Beerschot avant d'effectuer un match très costaud à Charleroi lors du choc wallon. Une dynamique positive avec quatre points sur six. Cette équipe, qui est plus solide en jouant à trois derrière, va jouer de façon un peu plus libérée et va donc se désinhiber. C'est que Seraing doit faire également en arrêtant de faire des calculs et en faisant fi des conséquences du résultat. Puis, c'est un match particulier et fabuleux ce derby. Un match qu'il ne faut pas banaliser, on va affronter un club emblématique. Puis, il y a un challenge puisque Seraing n'a jamais battu le Standard de son histoire. C'est motivant pour l'équipe puis il y aura le fait d'évoluer à Sclessin avec cette atmosphère. Il faudra être à la hauteur de l'évènement et se donner à fond afin de n'éprouver aucun regret. J'espère que nous aurons franchi un palier après cette partie", a souligné le technicien français.

"Il faut aller jusqu'au bout et se lâcher un peu plus"

Le T1 des Métallos veut voir de l'intensité dimanche à Sclessin. "Il faut aller jusqu'au bout et se lâcher un peu plus. Il faut s'appuyer sur ce match de Zulte Waregem et retrouver le chemin des filets. Georges Mikautadze va de nouveau marquer. Je ne sais pas quand, mais je sais que cela va arriver. Il ne faut pas entièrement compter sur lui non plus. Les autres aussi peuvent planter des goals, même nos défenseurs sur coup de pied arrêté. Je veux que nous retrouvions de la confiance ce week-end. Défendre notre blason face à un gros du championnat", a conclu Garcia.